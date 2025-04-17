Menteşe’de Tır Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA ANI VE SONRASI

Menteşe ilçesinde, virajı alamayan doğalgaz yüklü bir Mercedes tır devrildi. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Marmaris yönünden Muğla’ya seyir halindeki 48 ARP 228 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası virajda devrildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, tır sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

TRAFİK DURUMU VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası yolda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.