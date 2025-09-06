Haberler

Menteşe’de Trafik Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Menteşe ilçesi Akkaya ile Yerkesik mahalleleri arasında yaşanan kaza, 48 V 6487 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın takla atmasıyla gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Kaza sonrası, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde ulaşarak müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Osman Özkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Özkaya’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na otopsi için kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin sonrasında netlik kazanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Yapıldı

Balıkesir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri, Zağnos Paşa Camisi'nde çocuklar ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşmalar yapıldı, hediyeler verildi ve ikramlar sunuldu.
Haberler

Bingöl’de Eğitim Alışverişi Yoğun

Bingöl'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri artarken, velilerin mağazalara yoğun ilgi gösterdiği bildiriliyor. Esnaf, bu durumun piyasaya canlılık getirdiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.