Menteşe’de Trafik Kazası Oldu

TRAFFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Menteşe ilçesi Akkaya ile Yerkesik mahalleleri arasında yaşanan kaza, 48 V 6487 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın takla atmasıyla gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVKEDİLDİ

Kaza sonrası, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde ulaşarak müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Osman Özkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Özkaya’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na otopsi için kaldırıldı. Kazanın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin sonrasında netlik kazanacak.