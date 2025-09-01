Menteşe’de Trafik Kazasında Üç Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Akçaova Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralanıyor. alınan bilgilere göre, Aydın-Muğla karayolunda seyir eden 16 AVC 099 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 48 AEY 696 plakalı araca arkadan çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşuyor.

YARALILAR VE TIBBİ MÜDAHALE

48 AEY 696 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan G.İ., T.İ. ve L.İ. adındaki 3 kişi hafif yaralanıyor. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildiriyor. Kısa süre içinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.

SAĞLIK DURUMU VE SORUŞTURMA

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediyor. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.