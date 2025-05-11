Menteşe’de Trafik Kazasında Üç Yaralı

TRAFFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 2’si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, Menteşe ilçesi Dirgeme yolu ile alışveriş merkezi bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bu bağlantı yolunda iki aracın çarpışması sonucu yaralanmalar meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı bireylere ilk müdahaleyi yaparak, ambulanslarla hastaneye transfer etti. Yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi geldi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.