Menteşe’de Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER
Menteşe’nin Kafaca Mahallesi’nde, kızılçam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda saat 16.00 civarında bir yangın meydana geldi.
MAHALLELİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ
Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesi için hemen bölgeye yönlendirildi.
MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangın, hava savunma ile birlikte karadan da müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.