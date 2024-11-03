Menteşe’de Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Menteşe’nin Kafaca Mahallesi’nde, kızılçam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda saat 16.00 civarında bir yangın meydana geldi.

MAHALLELİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesi için hemen bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, hava savunma ile birlikte karadan da müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.