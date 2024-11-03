More
Gündem

Menteşe’de Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Ediyor

mentese-de-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Menteşe’nin Kafaca Mahallesi’nde, kızılçam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda saat 16.00 civarında bir yangın meydana geldi.

MAHALLELİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının söndürülmesi için hemen bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın, hava savunma ile birlikte karadan da müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Tarımda Su Tasarrufuna Borulu Sistem İle Destek”

Yeni projeyle borulu sulama sistemleri uygulanarak su tasarrufu artırılacak. Eski sulama yöntemleri yenileniyor, detaylar duyuruldu.
Gündem

“Balon Balığı Mezgit Olarak Satılıyor”

Antalya'da kılçıksız mezgit fileto fiyatlarının yüksekliği, balığın zehirli olma ihtimalini gündeme getirdi. Mezgitin gerçek kilo fiyatı ise 600-750 lira aralığında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.