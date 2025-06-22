Menteşe’de Yangın Devam Ediyor

YANGININ BAŞLANGICI VE YERİ

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangının saat 15.40 civarlarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla birlikte yayılmaya başladığı öğrenildi.

İTFAİYE EKİPLERİ VE HAVA DESTEK

Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale ediliyor. Yangının zeytinlik bir alanda başladığı bildiriliyor ve havadan da helikopterler yangınla mücadelenin bir parçası olarak devrede. Ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahale çabaları devam ediyor.

SON DURUM VE KONTROL BEKLENTİSİ

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Önümüzdeki saatlerde yangının tamamen kontrol altına alınması bekleniyor.