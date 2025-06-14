Menteşe Gülağzı’nda Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti

BİSİKLETLİ VATANDAŞIN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMESİ

Menteşe Gülağzı mevkiinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil bisikletli bir vatandaşa çarptı ve bu kişi yaşamını yitirdi. Olay, geçen gece saatlerinde gerçekleşti. 15 AIA 800 plakalı otomobil, Menteşe-Ula karayolu Gülağzı mevkiinde bisikletli 20 yaşındaki Cavit Efe Çetin’e çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında durum hakkında 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine trafik, jandarma ve 112 ambulans ekipleri yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.