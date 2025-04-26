Menteşe Öğretmenevi’nde Toplantı Düzenlendi

ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Muğla’da Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi tarafından Menteşe Öğretmenevi’nde düzenlenen İl Divan toplantısına katıldı. Toplantıda Memur-Sen ve Memur-Sen Sendikasına bağlı şubelerin başkan ve üyeleri de yer aldı. Eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi’nin İl Divan toplantısında konuşan Yalçın, Anadolu’nun yerli ve milli değerleri üzerine inşa edilmiş olan 33 yıllık mücadele süresinde hiç sapmadıklarını ve bu kararlılıkla yolculuklarına devam ettiklerini belirtti.

SAVUNDUKLARI DEĞERLER

Ali Yalçın, “Memur-Sen ailesi olarak geldiğimiz ana kadar 33 yıllık süre içerisinde hiçbir zaman toplumun değerleri ile çatışmadık. Hiçbir zaman milletle kavga etmedik. Hiçbir zaman bu topraklara yabancı düşmedik.” ifadelerini kullandı. Yalçın, sendikanın yabancı veya emperyalist odaklarla ilişkilere anyan durumlarda asla yer almadığını vurguladı. Anadolu’nun yerli ve milli değerleri etrafında şekillenmiş olan 33 yıllık mücadelelerinin başarıyla sürdüğünü dile getirdi.

KÜÇÜMSEMEMEK GEREKİYOR

Yalçın, “Memur-Sen’in ücret taleplerinin içine sıkışmış bir sendika olmadığını, millete ‘kömürcü’ diyenlerle hiçbir zaman yan yana gelmediğimizi” aktardı. Eğitim faaliyetlerinde Gazze olaylarına duyarlılık gösterdiklerini dile getiren Yalçın, bu konuda toplum vicdanında gerekli sorumluluğu üstlendiklerini ifade etti. Memur-Sen’in yalnızca maddi taleplerle sınırlı hareket etmeyen, sosyal bir sorumluluk bilinci ile hareket eden bir aile olduğunu belirtti.

DEMOKRATİKLEŞME HEDEFİ

Yalçın, sendikanın kuruluş hikayesinin demokratikleşme, özgürleşme ve devletin tüm vatandaşlarını tanıma üzerine kurulu olduğunu ifade etti. “Bizim duruşumuz erdem ve fazileti temsil ederken, bazı liderlerin Avrupa’da ne denecek peşinde koşması gibi bir tavrı benimsemediğimizi” söyledi. Sendikanın yetkili olmadan önce, daha önceki liderlerin üretkenlikten uzak olduğunu belirtti ve bu süreçte ciddiyetle çalıştıklarını vurguladı.

KAZANIMLAR VE KARTELİŞİM

Yalçın, “Bizden önce yetkili olanlar, 2001 yılında çıkan yasadan sonra, 2010’a kadar masaya gitti ve geldiler. 4 yıl biri, 5 yıl biri oturdu masaya.” diyerek, mevcut sendikacılık çalışmalarının geçerliliğini sorguladı. Yalçın, toplu sözleşmenin eğitim hizmet kolunu da kapsayan toplam 88 kazanımını ifade ettiğini, ancak daha önceki dönemde hiçbir somut kazanım elde edilmediğini açıkladı. Başarı odaklı iletişimle sendika çalışmalarının sürekli gelişeceğini belirtti.