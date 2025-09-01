Menteşe’ye Molotof Kokteyli Atıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

MUĞLA’nın Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evine 2 molotof kokteyli atıldı. Olay, Menteşe ilçesinin Muslihittin Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İki şapkalı kişi, Başkan Aras’ın ailesinin evinin balkonuna molotof kokteyli atıyor. Çevrede bulunanlar, alevlenen yangını süratle söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin yakalanması için araştırma başlatıyor.

VALİDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor ve mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybı olmadan söndürülüyor. Şu anda tüm emniyet ve jandarma birimleri olayı gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için büyük çaba sarf ediyor. Gerekli analizler, PTS kayıtları titizlikle inceleniyor. Şehrin giriş çıkışında tüm birimlerimiz, emniyet ve jandarma kontrol yapıyorlar, uygulama gerçekleştiriyorlar. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız” dedi.

BAŞKAN ARAS’TAN AÇIKLAMA

Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da olay yerine gelerek durumu değerlendirdiler. Gonca Köksal Aras, “Henüz belli değil. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Kim yaptı, kim yaptırdı? Ailemizin sağlık durumu iyi” şeklinde konuştu.