Menteşe’ye Molotofkokteyli Atıldı, Saldırı Olayı

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atılması olayı meydana geldi. Atılan molotof kokteylinin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait daireye yöneldiği belirlendi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bu saldırı sonrası Başkan Aras ve ailesini ziyaret etti.

ZİYARET VE AÇIKLAMALARI

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Bugün maalesef Muğla ilimizde üzücü bir olay meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanımız Gonca hanımın annesi ve dedesinin yaşadığı eve dönük bir cam şişe içerisinde 2 yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor. Mahallelilerin müdahalesi ile can ve mal kaybı olmadan yangın söndürülüyor. Şu anda tüm Emniyet ve Jandarma birimlerimiz olayı gerçekleştirenlerin eşgalini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili 2 kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyoruz. Gerek analizler gerekse PTS kayıtları titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi ve çıkışlarında tüm birimlerimiz Emniyet ve Jandarma kontroller yapıyor. En kısa zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız. Geçmiş olsun diliyorum Başkanımıza.”

BAŞKAN ARAS’IN GÖRÜŞLERİ

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, olayla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Bir an önce bulunmasını istiyoruz, tabii ki kim yaptı, kim yaptırdı, bunu bekliyoruz. Şu anda çok konuşulacak bir şey yok. Ailemin sağlıkları iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda teşekkür ederiz.” dedi.