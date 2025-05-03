Mera Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mera alanlarının tahsis amacını değiştiren yönetmelikte önemli bir değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mera Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yenilikle birlikte, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak, bu kaynakların ve doğal mineralli suların tahsis amacı değişiklik koşulları yeniden düzenlendi.

ARAMA İZİNİ TALEPLERİNE YENİ ŞARTLAR EKLENDİ

Bu düzenleme çerçevesinde, büyükşehir belediyesi olan illerde arama izni talep edenler, valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına başvuracak. Diğer illerde ise il özel idareleri arama ruhsatı almak için gerekli belgelerle birlikte izin talep edecek. Bu süreç içinde arama süresince ot kayıp bedeli ve geri dönüşüm projesi ile teminat bedelinin ödenmesi şartıyla valilik tarafından izin verilebilecek.

Eğer jeotermal kaynak işletme ruhsatı, elektrik enerjisi üretimi için gerekli olacaksa, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış “önlisans” veya “lisans” belgesi sunulacak. Termal turizm amaçlı bir çalışma içinse, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüş yazısının Komisyona iletilmesi gerekiyor. Valilik, tahsis amacı değişikliğini uygun gördüğünde, gerekli belgelerle birlikte Komisyona başvuru yapılacak.

KÜLTÜREL VE TURİZM TALEPLERİ İÇİN YENİ HUSUSLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda, Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde kültür ve turizm koruma bölgesi olarak belirlenen yerlerin tahsis amacı değişikliğinde, bu yerlerin ilanına dair belgeler ve ölçekli haritalar Komisyona sunulacak. Valilik, tahsis amacı değişikliğini onaylarsa, arazinin “sadece turizm amaçlı kullanılabilir” ibaresiyle Hazine adına tescil edilmesi sağlanacak.

EPDK’nin isteği üzerine mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı da değiştirilerek ilgili müdürlükten gerekli izinler alınacak. Rüzgar ve güneş enerji santralleri için ise ölçüm istasyonu kurulmasına yönelik talepler, ot kayıp bedeli, teminat bedeli ile geri dönüşüm projesinin hazırlanması şartıyla valilikten onay alacak. Son olarak, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler için tahsis amacı değişikliği taleplerine dair belgeler de belirlendi.