Merak Uyandıran Coğrafyalar, Kuralsız Sokaklar

YENİ BİR DENEYİM: KURALSIZ SOKAKLAR

Kuralsız Sokaklar, sıradan insanların cesaret edemediği coğrafyalara ve ulaşılması imkansız görünen yerlere odaklanıyor. Bu ilginç proje, birçok kişinin adım atmaya dahi korktuğu ülkeleri, şehirleri, mahalleleri ve köyleri izleyicilere sunuyor. Peki, bu programı kim sunuyor? Mert Öztürk, Kuralsız Sokaklar’ın sunucusu olarak karşımıza çıkıyor. “Kuralsız Sokaklar” Mert Öztürk’ün sunumuyla izleyicilere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

DÜNYANIN FARKLI NOKTALARI

Kuralsız Sokaklar programı, izleyicilere Bangladeş’te bir trenin üstünde tehlikeli bir yolculuk veya çetelerin hâkim olduğu mahallelerin kapılarını aralamak gibi sıra dışı deneyimler sunuyor. Bu program, dünyanın en kirli ülkelerinden Bangladeş’in karanlık sokaklarından, Latin Amerika’nın en büyük şehri Sao Paulo’nun 150 bin nüfuslu favelasına kadar her bölümde yeni dünyaların kapılarını açıyor. “Kuralsız Sokaklar”, farklı kültürel ve sosyal yapıları ekrana taşıyarak izleyicileri farklı deneyimlere yönlendiriyor.

SADECE BİR SUNUCU DEĞİL: MERT ÖZTÜRK

Mert Öztürk, çocukluğunun büyük bir kısmını mahalle aralarında futbol oynayarak geçiren bir 90’lar çocuğu olarak kendini tanımlıyor. Futbol, ilkokul yıllarından üniversite dönemine kadar hayatında önemli bir yer tutuyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün renklerine sıkı sıkıya bağlı olan Öztürk, amatör liglerde adeta aşkla futbol oynamış. Ancak bu tutku, akademik hayatında da kendini gösteriyor. Öztürk, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi eğitimi aldığı üniversiteden bursla başlayarak ikincilikle mezun oldu. Bu süreç, farklı kültürler ve toplumların dinamiklerine yönelik bir merak geliştirmesine zemin hazırladı.