Meral Akşener Aktif Siyasete Dönmeyeceğini Açıkladı

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, TV100’deki Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği özel görüşmeye dair bilgileri paylaştı.

AKŞENER’İN SİYASETE DÖNÜŞÜ SORUSU

Erkin, Akşener’in siyasete geri dönüp dönmeyeceği konusundaki tutumunu aktararak, Akşener’in “Siyasete girmeyi düşünmüyorum” ifadesini kullandığını belirtti.

ORTAK MASADA BULUŞMA ARZUSU

Erkin’in aktardığına göre, “Ben siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Akşener, “Hayır benim öyle derdim ve isteği yok” yanıtını verdi. Akşener, İYİ Parti’nin güçlü olmasını ve iyi politikalar üretmesini istediğini belirtirken, “Hayalimde şu var. Türkiye’nin sağında solunda kim varsa bu topraklar üzerinde yaşayan ve bu topraklar için mücadele etmek isteyen kim varsa onlarla ortak bir masa etrafında buluşup konuşmak isterim.” dedi.