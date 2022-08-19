Meral Akşener: Ekonominin patronu güvendir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘Ekonomide Kurtuluş Planı’ toplantısında gündemi değerlendirdi.

“Biz Atatürk’ün ekonomiye, iktisada, insana dair vizyonunun takipçisi olmaya gayret gösteren bir siyasi partiyiz” diyen Akşener, “Ne demek istiyorum, Bu dediğim bireysel kalkınma değil. Bireyin kalkınmasıdır” dedi. Akşener, “Ekonominin patronu güvendir. Bizim söylediğimiz şey, gerçekçi, hukukun üstünlüğüne dayanan, liyakat, şeffaflık, kayırılmanın, israfın olamadığı ilkelerin, kuralların, kurumların ilan edildiği ve herkesin ona uyduğu bir Türkiye. Bunun yolu da öncelikle bu ucube sistemden kurtulmaktır” diye konuştu. Toplantıda ayrıca İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz yaptığı sunumla projelerini anlattı.