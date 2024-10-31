Meral Akşener’in Kayınbiraderine Suç İhbarı

SUÇ DUYURUSU İŞLEMLERİ

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla eşiyle görüşmeyen kardeşi ve aynı zamanda Zafer Partisi Kurucu Üyesi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen temmuzda iletilen suç duyurusunda; İzmit’te yaşayan Hasan Basri Akşener’in, Meral Akşener hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Meral Akşener ile sık sık iletişimde olan S.K. ile gerçekleştirdiği görüşmeler detaylandırıldı. S.K.’nin tehdit ve hakaret içeren mesajlarını, olayın ciddiyetinin artabileceği ve tehlike oluşabileceği kaygısıyla Akşener’in avukatına ilettiği ifade edildi.

ADLİ TEDBİR TALEBİ

Meral Akşener’in avukatı, suç duyurusunda Hasan Basri Akşener’in akrabalık bağı dolayısıyla Akşener’in ikamet adresini ve ziyaret zamanlarını bilme olanağına sahip olduğunu vurguladı. Avukatı, Meral Akşener’e yönelik son dönemde artan ağır eleştiriler ve hakaret içeren ifadelere bağlı olarak potansiyel bir saldırı riski bulunduğunu belirtti. Bu nedenle, Hasan Basri Akşener’in tehditleriyle ilgili acil tedbirlerin alınmasını ve adli kontrol tedbirine başvurulmasını talep etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ

Hasan Basri Akşener, sosyal medya hesabından Meral Akşener’in suç duyurusuna tepki gösterdi. “Bugün Meral Akşener’in şikayeti üzerine karakola ifade vermeye gittim. Daha önce bana manevi tazminat davası açmıştı, bunu anlayışla karşıladım, ‘Olabilir’ dedim. Ancak şimdi de savcılığa gidip bana suikast planladığım iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruyorum, ben PKK’lı mıyım, terörist miyim? Devlet benim kim olduğumu bilmiyor mu? Kayınbiraderiniz olarak beni 12 yaşından beri tanıyorsunuz. O günden bugüne benden ne gibi bir şiddet gördünüz? Bu tür bir düşüncenin aklınızdan geçmesi bile yanlış. Size son dönemlerde kızmış olabilirim, ama önceleri büyük saygı gösterdim. Ne yazık ki bu saygıyı sizden göremedim.” şeklinde açıklama yaptı.