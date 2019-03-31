Meral Akşener İstanbul’da oyunu kullandı

Yerel seçim için Meral Akşener de sandık başındaydı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu İstanbul Üsküdar’daki evinin yakınında bulunan okulda kullandı.

Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye’ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak” dedi.