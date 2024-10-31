Meral Akşener, Kayınbiraderine Suç Duyurusu Yaptı

MERAL AKŞENER’DEN SUÇ DUYURUSU

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı aracılığıyla görüşmediği eşinin kardeşi olan ve aynı zamanda Zafer Partisi Kurucular Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyesi Hasan Basri Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçen temmuz ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen suç duyurusunda, İzmit’te yaşayan kayınbiraderi Hasan Basri Akşener’in kendisi hakkında yaptığı paylaşımlar ve Meral Akşener ile sık sık görüşen S.K. ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen görüşmelere yer verildi.

TEHDİT İDDİALARI VE AVUKATIN AÇIKLAMALARI

S.K.’nin, tehdit ve hakaret içerdiği öne sürülen görüşmelerini olayın ciddiyet taşıyabileceği ve potansiyel bir tehlikenin oluşabileceği kaygısıyla Akşener’in avukatına ilettiği ifadeleri, suç duyurusunda belirtildi. Meral Akşener’in avukatı, suç duyurusu metninde Hasan Basri Akşener’in akrabalık ilişkisi nedeniyle Meral Akşener’in ikameti ve ziyaret zamanını bilme olanağına sahip olduğuna dikkat çekti. Avukat, son günlerde Meral Akşener hakkında artan ağır eleştiriler ve tahkir içeren söylemler nedeniyle potansiyel bir saldırı riski oluştuğunu vurguladı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEBİ

Avukatı, Hasan Basri Akşener’in tehdit içerikli söylemlerine karşı ivedi tedbir alınmasını ve adli kontrol tedbirlerine başvurulmasını talep etti. Meral Akşener’in maruz kalabileceği olası tehlikelerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.