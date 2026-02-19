Meral Akşener Siyasete Dönmeyi Düşünmüyor Mu

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği özel görüşmeyi detaylarıyla paylaştı.

AKŞENER’İN SİYASETE DÖNÜŞÜ NE OLACAK?

Erkin, Akşener’in aktif siyasete geri dönüp dönmeyeceği konusunda net bir tavır sergilediğini ifade ederek, “Siyasete girmeyi düşünmüyorum” yanıtını aktardı.

ORTAK MASA TALEBİ

Erkin, Akşener’in şu sözlerine yer verdi: “Ben siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?’ diye sorduğumda, ‘Hayır benim öyle derdim ve isteğim yok. İYİ Parti’nin iyi yerlerde olmasını istiyorum. İYİ Parti’nin güçlenmesini, iyi politikalar üretmesini istiyorum. Ama hayalimde şu var. Türkiye’nin sağında solunda kim varsa bu topraklar üzerinde yaşayan ve mücadele etmek isteyen kim varsa onlarla ortak bir masa etrafında buluşup konuşmak isterim’ dedi.”