Meral Karayel, Çocukların Eğitimine Destek Verecek

Meral Karayel, vefat eden mahalle muhtarı Sevil Ata’dan sonra yapılan seçimde 60 oy farkla galip gelerek Eskişehir’in Cunudiye Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu. Sevil Ata, geçen yıl Mayıs ayında hayatını kaybetmişti. 1 Haziran 2025 tarihinde yapılan muhtarlık seçiminde, daha önce aza olarak görev yapmış olan Karayel, büyük bir farkla seçimi kazanarak görevi devraldı. Karayel, muhtarlık maaşını ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine harcayacağına dair bir taahhütte bulunarak kendi motivasyonunu açıkladı.

SEÇİM SÜRECİ VE KAZANIM

Meral Karayel, seçim sürecinde kendisiyle rakip olan diğer muhtar adaylarına karşı 60 oy farkla önde olduğunu belirtti. “Seçimde, diğer muhtar adayımızla aramızda 60 seçmen farkı vardı. Ben 60 oy önde bitirdim yarışı,” ifadeleriyle seçimin sonucunu açıkladı. Seçim sonrasında bir azanın iptal davası açmayı düşündüğünü duyduğunu, ancak şikayet edecek şahit bulamayınca vazgeçtiğini aktardı. İlgili şahısla sonrasında konuşarak aralarındaki sorunu çözdüklerini ve şu anda görevine devam ettiğini dile getirdi.

EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ADAYLIĞI

Muhtar Karayel, muhtar adayı olma sebebini şu şekilde açıkladı: “Rahmetli Sevil muhtarımız çok sevilen bir muhtardı, mahallede herkes tarafından saygı görürdü. Ben onun azasıydım. Kendisi kalp krizinden vefat edince seçimlerin yapılacağı belliydi. Ben de bu mahalleye faydam dokunsun, özellikle mahallenin çocuklarına destek olayım istedim.” Yıllardır çocuk okutma hayali kurduğunu ifade eden Karayel, muhtarlık maaşı ile eğitim desteği sağlamaya karar verdiğini belirtti.

Muhtar Karayel, seçilmesinin ardından eylül ayından beri çalışmalara başladığını ve her kapıyı en az beş kez çaldığını söyledi. Mahalle sakinlerinin desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Karayel, ihtiyaç sahibi çocukların kalem, kıyafet ve okul harçlığı gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını aktardı. Daha önce de yardımlarda bulunduğunu belirten Karayel, mahallede üniversitede okuyan çocuklara da destek olmaya devam edeceğini ifade etti.