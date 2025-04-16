Meram Belediyesi, Hayvanlar İçin Yaşam Alanı

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Meram Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları sorununu köklü bir şekilde çözmek amacıyla ‘Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’ projesini hayata geçirdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde toplanan sahipsiz köpeklerin Sefaköy Mevkisi’nde kurulan 70 bin metrekarelik alanda güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlayacak projeyi tanıttı. Başkan Kavuş, projenin başarısının Meram sokaklarını daha güvenli ve huzurlu hale getireceğini belirtti.

MODERN VE DOĞAL BİR ÇÖZÜM

Meram Belediyesi, hem şehir yaşamını tehdit eden sahipsiz hayvan sorununa çözüm üretmek hem de bu hayvanlara insani bir yaşam alanı sunmak için örnek bir projeye imza attı. ‘Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’, modern altyapısıyla Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor. Başkan Kavuş, bu tesisin insanlara huzur, sağlık ve mutluluk getireceğini ifade etti.

HAYVANLAR İÇİN REHABİLİTASYON ORTAMI

Başkan Mustafa Kavuş, yeni yaşam alanının 7.000 köpek kapasiteli olduğunu belirtti. Tesisin detayları arasında her türlü ihtiyacı karşılayacak alanlar yer alıyor. “Tesis, 6.500 köpek için yaşam alanı, 250 köpek kapasiteli karantina ve tedavi bölümü içeriyor. Burada hayvanların hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığını koruyacak düzenlemeler yapıldı,” dedi. Ayrıca tesisin doğayla bütünleşen bir yapı ile huzurlu bir yaşam ortamı sunduğunu vurguladı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

Başkan Kavuş, projenin temel amacının sadece hayvanları bir araya toplamak değil, aynı zamanda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna katkıda bulunmak olduğunu aktardı. “Artık yakala, rehabilite et, yaşam alanında tut” dönemi başladığını; bu sistemin insan ve hayvan hakları açısından da önemli bir adım olduğunu belirtti. Projenin, yöre halkının sokak hayvanlarıyla ilgili endişelerini gidermek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Başkan Kavuş, “Bu alan sayesinde sokaklar daha güvenli, doğa daha dengeli, vicdanlar daha rahat olacak,” diyerek projeyi sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek tasarladıklarını dile getirdi. Meram Belediyesi’nin bu yeni projesi ile sokak hayvanlarının hayatlarının kalitesinin artırılmasının yanı sıra, toplumda huzurun sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.