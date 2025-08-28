Meram’da Doktor Skandalı Gündem Oldu

SKANDAL OLAY KONYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Konya’nın Meram ilçesindeki bir hastanede son derece çarpıcı bir olay yaşandı. İddialara göre, hastanede çalışan bir doktor, muayene için gelen genç bir kızı geri çevirdi. “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savunarak durumu açıklamaya çalıştı. Genç kız, doktorun verdiği bu cevap karşısında “Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. Ancak doktorun cevabı, “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” şeklinde oldu. Bu yanıt üzerine genç kız gözyaşlarına boğulurken, yaşanan anlar sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında Sağlık Bakanlığı, doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Çözüm” adıyla yönettiği sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” denildi. Bakanlığın bu açıklaması, kamuoyunda geniş yankı buldu.

DOKTORUN GEÇMİŞTEKİ SKANDAL PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, doktor H.H.U.’nun geçmişinde yaptıkları da dikkat çekti. Doktorun, “Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var” şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada gündem oldu. Bu tür açıklamaları, toplumda büyük bir tepkiye yol açtı.