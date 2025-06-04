Haberler

Meram’da Ev Yangını İtfaiye İle Söndürüldü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Konya’nın Meram ilçesinde, bir bireyin evinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sahibata Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan bir binanın birinci katında patlama sesi duyulması üzerine, mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, evde çıkan yangına dışarıdan müdahale ederek kontrol altına aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İKNA ÇABASI

Yangın sonrası, boğazına bıçak dayayan A.G.’yi dışarı çıkmaya ikna etmeye çalışan ekipler, etkili bir müdahale gerçekleştirdi. Eşiyle boşandıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen A.G., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

A.G. HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilendiği belirlenen A.G., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ronaldo’nun Gol Sayısı 900’ü Aştı

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Ronaldo, Portekiz'in ikinci golünü atarak toplam gol sayısını artırdı. Bu gelişme, gol sayısının ne kadar olduğuna dair merak uyandırdı.
Haberler

Tatil Sezonu Başladı, Cankurtaranlar Görevde

Tatil döneminin açılmasıyla Bartın'daki 7 plajda 13 cankurtaran, etkileyici bir tatbikat gerçekleştirdi. Vali, önceki yıllarda bu hizmetlerin boğulmaları önleyici etkisini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.