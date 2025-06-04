Meram’da Ev Yangını İtfaiye İle Söndürüldü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Konya’nın Meram ilçesinde, bir bireyin evinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sahibata Mahallesi Değirmen Sokak’ta bulunan bir binanın birinci katında patlama sesi duyulması üzerine, mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, evde çıkan yangına dışarıdan müdahale ederek kontrol altına aldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İKNA ÇABASI

Yangın sonrası, boğazına bıçak dayayan A.G.’yi dışarı çıkmaya ikna etmeye çalışan ekipler, etkili bir müdahale gerçekleştirdi. Eşiyle boşandıktan sonra psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen A.G., polis ekiplerinin müdahalesi sonucu bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

A.G. HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilendiği belirlenen A.G., ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.