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Meram’da Havaya Ateş Açan İki Kişi

KONYA’DA HAVAYA ATEŞ AÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Konya’nın Meram ilçesinde, genel güvenliği tehdit eden bir olay yaşandı. 3 Mayıs gecesi, Durunday Mahallesi’nde meydana gelen durum sonucu, havaya ateş açan iki kişi, polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, şüphelilerin, iki araçla gittikleri sokakta kurusıkı tabancalarla ateş açtıktan hemen sonra kaçtıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kimliğini tespit ederek peşlerine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda, 24 yaşındaki Ş.A. ve 23 yaşındaki A.K. üzerlerinde buldukları iki adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanırken, olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında genel güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle çalışmalar başlatıldı.

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