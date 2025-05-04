Meram’da Silah Atan İki Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ

Konya’nın Meram ilçesindeki bir sokakta silahla havaya ateş açtıkları tespit edilen iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Durunday Mahallesi’nde 3 Mayıs gecesi iki araçla sokağa giren kişilerin, araçtan inerek kurusıkı tabancalarla hava ateşi açtıktan sonra olay yerinden kaçması üzerine polis hemen harekete geçti.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelilerin Ş.A. (24) ve A.K. (23) olduğu belirlendi. İki şüpheli, üzerlerinde bulunan iki adet kurusıkı tabancayla birlikte yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan yasal işlem başlatıldı.