Meram’da Skandal Muayene Olayı Yaşandı

SKANDAL OLAYIN YAŞANDIĞI HASTANE

Konya’nın Meram ilçesindeki bir sağlık kuruluşunda skandal bir durum meydana geldi. Çok çeşitli iddialara göre, hastanede görevli bir doktor, muayeneye gelen genç bir kızı geri çevirdi. Doktor, “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyerek, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız ise, “Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Cevap olarak doktor, “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” dedi. Bu sözler karşısında genç kız gözyaşlarına boğuldu ve yaşanan anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Sağlık Bakanlığı, doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı. Bu durumun, halkın sağlık hizmetlerine olan güvenini sarsabileceği düşünülüyor.