Meram’daki Hastanede Olay Yaşandı

SKANDAL OLAY MERAM İLÇESİNDE YAŞANDI

Konya’nın Meram ilçesindeki bir hastanede yaşanan talihsiz bir olay dikkatleri üzerine çekti. İddiaya göre, hastanede çalışan bir doktor, muayeneye gelen genç bir kızı geri çevirdi. “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyerek ifade veren doktor, hasta seçme hakkını savundu.

GENÇ KIZIN YANITINA KÜÇÜK DÜŞÜRME TEPKİSİ

Genç kız, “Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?” diye sorduğunda, doktorun tepkisi sert oldu: “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” Bu cevap üzerine genç kız büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.