Meram Devlet Hastanesi’nde Olay Yaşandı

Olayın Geniş Yankıları

Konya’daki Meram Devlet Hastanesi’nde meydana gelen bir durum, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırıyor. Hastanede görevli göz hastalıkları doktoru H.H.U., bir kadın hastayı muayene etmeyi, kıyafetini uygun bulmadığı gerekçesiyle reddediyor. O anlara ait cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, doktorun kadına “Teşhircileri muayene etmiyorum” dediği duyuluyor. Bunun üzerine kadın, “Siz bana çıplak, teşhirci diyemezsiniz” şeklinde karşılık veriyor. Doktor, “Evet, çıplaksınız” diyerek hastayı odadan çıkarmaya çalışıyor ve kadının direnmesi üzerine o odadan ayrılmayı tercih ediyor.

Sosyal Medyada Tartışma Başladı

Görüntülerdeki doktorun tavrı, genç kadının gözyaşlarına hakim olamadığı anlarla dikkat çekiyor. Bu kayıtların sosyal medya platformlarında yayımlanmasının ardından kamuoyunda yoğun bir tartışma yaşanıyor. Bazı kişiler, doktorun tutumunu mesleki etik ve hasta hakları açısından eleştirerek sert bir dille kınıyor. Diğer yandan, bazı kullanıcılar ise doktorun kişisel değerleri çerçevesinde böyle bir yaklaşım sergilediğini savunuyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Bakanlığın “Sağlıklı Çözüm” isimli resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan basın duyurusunda belirtilen ifadeler şöyle: “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir.”