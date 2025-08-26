Meram Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Dr. H.H.U. Olayı

KONYA’DAKİ OLAYIN DETAYLARI

Konya’da bulunan Meram Devlet Hastanesi’nde meydana gelen bir durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Hastanede görev yapan göz hastalıkları uzmanı H.H.U., bir kadın hastayı kıyafetini yetersiz bulduğu için muayene etmeyi reddetti. O anlara ait cep telefonu ile kaydedilmiş görüntülerde, doktorun kadına “Teşhircileri muayene etmiyorum” şeklinde bir ifade kullandığı duyuluyor. Kadının karşılık olarak “Siz bana çıplak, teşhirci diyemezsiniz” demesi üzerine, doktorun “Evet, çıplaksınız” diyerek hastayı odadan çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Kadın odadan çıkmayı reddedince, doktor odadan ayrıma kararı alıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALAR

Görüntülerde, doktorun tavrı nedeniyle genç kadının gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan bu görüntüler, kamuoyunda önemli bir tartışmayı tetikledi. Bir kısım, doktorun tutumunu mesleki etik ve hasta hakları açısından olumsuz değerlendirerek sert bir eleştiride bulunurken, diğer bir grup ise doktorun kişisel görüşleri doğrultusunda böyle bir tavrı sergilemesini savundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın “Sağlıklı Çözüm” adlı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” denildi.