Meram Hastanesinde Skandal Olay Yaşandı.

SKANDAL OLAY MERAM’DA GERÇEKLEŞTİ

Konya’nın Meram ilçesine bağlı bir hastanede yaşanan olay kamuoyunu sarstı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor, muayeneye gelen genç kızı geri çevirdi. “Teşhircileri muayene etmiyorum” açıklamasında bulunan doktor, hasta seçme hakkının bulunduğunu savundu. Genç kız, “Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?” diye sorarken, doktor, “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” yanıtını verdi. Bu cevap karşısında genç kız gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu olay sonrası Sağlık Bakanlığı, doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” denildi.

ÇELİŞKİLİ TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ

Hipokrat Yemini’ne aykırı davranarak hasta muayenesini reddeden doktorun, Mavi Marmara saldırısı sırasında yaralanan İsrail askerlerini tedavi ettiği öğrenildi. Doktor, Anadolu’da Bugün Gazetesi’ne verdiği bir röportajda, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla katıldığı Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında yaralanan askerleri tedavi ettiğini belirtti. “Birden fazla İsrail askeri kavga ve boğuşma sırasında yaralanarak getirildi. Onların da tedavisini yaptık. Nihayetinde biz Müslümanız. Bir kişi yaralı olarak gelmişse, ona yapılması gerekeni, kendi kardeşlerimize yaptığımız gibi yaparız” ifadelerini kullandı. Doktorun bu çelişkili tutumu sosyal medyada büyük bir tepki topladı.