Meram Hastanesinde Skandal Olay Yaşandı

SKANDAL OLAY MERAM İLÇESİ’NDEN

Konya’nın Meram ilçesindeki bir hastanede dikkat çekici bir olay meydana geldi. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor, muayeneye gelen genç bir kızı geri çevirdi. “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktor, hasta seçme hakkını savundu. Genç kız, “Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?” sorusunu yöneltirken, doktor “Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?” yanıtını verdi. Bu durum karşısında genç kız gözyaşlarına boğuldu ve yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlandı ve Sağlık Bakanlığı, doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlığın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

GENÇ KIZ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Muayene olmak için gittiği hastanede karar ile reddedilen genç kız, olayı cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ile belgeledi. Genç kızın üzerindeki kıyafetler arasında kot pantolon ve kolsuz bir tişört bulunduğu görüldü.