‘Mercaniye Çok Yaşa’ Tiyatroyla Buluşuyor

MERCAİYE ÇOK YAŞA PERFORMANSINA DAİR DETAYLAR

Ahmet Sami Özbudak’ın eserinden uyarlanan “Mercaniye Çok Yaşa”, 7 Şubat’ta Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi’nde sahneleniyor. Emrah Eren’in yönetiminde sahneye konulan bu oyun, izleyicileri Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

HİKAYENİN GEÇTİĞİ MEKAN VE KARAKTERLER

Hikaye, top teçhizatıyla donatılan ve savaş gemisi gibi görünen Mercaniye isimli bir yolcu gemisinde geçiyor. Bu geminin kaptanı Asaf ile mürettebatının hayalleri, hikayenin gelişimini sağlıyor. Geminin gedikli hayaleti Mesaret de sahnede yer alarak bu karakterlere eşlik ediyor.

OYUNCU KADROSU VE MÜZİKLER

Oyun, Erdem Akakçe, Sevil Akı, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Fatih Koyunoğlu’nun performanslarıyla hayat buluyor. Oyunun müzikleri ise Deniz Bayrak tarafından icra ediliyor.