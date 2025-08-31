Mercedes-Benz, EQE Üretimini Durduruyor

MERCEDEZ TARAFAINDAN ŞAŞIRTICI KARAR

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes Benz, dikkat çekici bir gelişme ile gündeme geliyor. Lüks araç üretimiyle sektörde önemli bir yere sahip olan marka, elektrikli araç stratejisinde önemli bir adım attı. Elektrikli araç serisinde yer alan EQE modeli üzerindeki üretim durdurma kararı açıklandı.

ÜRETİM DURUMU VE GELECEK PLANLARI

Mercedes, EQE sedan ve SUV modellerinin üretimini özellikle ABD pazarında 1 Eylül 2025’ten itibaren durdurmayı planlıyor. Bu kararın arka planında, EVA2 platformunun 400V şarj mimarisinin getirdiği teknolojik sınırlamalar ve EQE ile EQS modellerinin beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması bulunuyor. 2026’dan itibaren ise, Mercedes-Benz’in yeni nesil elektrikli araçları, 800V mimarisi ile daha hızlı şarj süreleri ve yüksek verimlilik sunma amacında. Bu değişimin ardından, 2026 yılından itibaren tamamen elektrikli yeni nesil GLA ve GLB modellerinin geleceği duyuruluyor.