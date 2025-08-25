MercedEs-BEnz İle BMW Ortaklığı Geliyor

ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Alman otomotiv sektöründe dikkat çeken bir iş birliği süreci yaşanıyor. Mercedes-Benz ve BMW arasındaki görüşmelerin son aşamalara geldiği iddia ediliyor. Anlaşma sağlanırsa, Mercedes’in bazı modellerinde BMW’nin B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motoru kullanılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Mercedes kaynakları, temasların devam ettiğini ve henüz kesin bir kararın alınmadığını bildiriyor. Yıl sonuna kadar somut bir adım atılması bekleniyor.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN TEMEL NEDENLERİ

Bu stratejik ortaklığın temel motivasyonunun, her iki markanın da üretim maliyetlerini düşürmek olduğu belirtiliyor. BMW’nin hemen her modelinde bulunan ve 2014’ten bu yana sorunsuz bir performans sergileyen 4 silindirli B48 motor, Mercedes-Benz tarafından tercih edilirse, markanın daha önce Renault ve Geely ile gerçekleştirdiği motor iş birliklerinden farklı olarak daha güçlü bir ortaklık ortaya çıkacak.

HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK?

Dünya genelindeki haberlere göre, anlaşma sağlanırsa BMW’nin imzasını taşıyan motor, Mercedes-Benz’in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış yeni kompakt G Serisi modellerinde kullanılacak. Bu, iki dev otomotiv markası için önemli bir gelişme olabiliyor.