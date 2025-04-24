Mercedes-Benz’in CLA Long Wheelbase Modeli Tanıtıldı

Mercedes-Benz, Vision V konsept aracı ve Çin’e özel üretilen CLA Long Wheelbase modelinin dünya prömiyerini West Bund Sanat Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirdi. Auto Shanghai 2025 için hazırladığı çeşitli araçlar ve yeni teknoloji ile teknik becerisini sergileyen marka, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge merkezi olan Çin’de 2025 yılı itibarıyla yerel üretim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerinin 20. yılını tamamlıyor. Tanıtılan araçlar, 2 Mayıs’a kadar Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’ndeki Mercedes-Benz standında görülebilecek.

Vision V KONSEPTİNE DAİR DETAYLAR

Vision V, Mercedes-Benz’in geniş alanı lüks ve dijital deneyimle birleştirme anlayışını ortaya koyuyor. Şoförlü bir araç olarak konfor sunan bu konsept, etkileyici bir deneyimle bütüncül bir atmosfer oluşturuyor. Sportif ve zarif dış tasarımı ile öne çıkan model, dinamik ve prestijli çizgileriyle dikkat çekiyor. 2026 yılından itibaren tanıtılacak modüler, esnek ve ölçeklenebilir Van Mimarisi ile yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni model portföyü, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak lüks MPV’lerden özel VIP hizmetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılacak. Mercedes-Benz, bu stratejinin bir parçası olarak Van Elektrik Mimarisi’ni temel alan özel araçlarını Mercedes-Benz VLE ve VLS olarak adlandıracak.

CLA LONG WHEELBASE MODELİNİN YENİLİKLERİ

Yeni CLA’nın uzun şasi versiyonu, yaklaşık bir ay önce Roma’daki dünya prömiyerinin ardından tanıtılıyor. Çin pazarı için özel olarak geliştirilen bu model, müşterilere daha fazla alan, zarif tasarım, yüksek konfor, gelişmiş zeka ve artan verimlilik sunuyor. Mercedes-Benz Modüler Mimarisi (MMA) üzerine inşa edilen araç, ayrıca markanın geliştirdiği yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile çalışan ilk model olma özelliğine sahip. Elektrikli versiyonu, arkaya yerleştirilmiş bir motor, çift vitesli şanzıman ve 800 voltluk mimari ile donatılıyor. WLTP normlarına göre 100 kilometrede 12,2 kWh’ye kadar enerji tüketimi sağlarken, elektrikli menzil etkileyici bir şekilde 792 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu özelliklerle, uzun şasi versiyonu CLA’nın verimlilik seviyesini daha da ileri taşıyor.

AUTO SHANGHAI 2025’TE TANITILACAK YENİ TEKNOLOJİLER

Auto Shanghai’da tanıtılacak yeni araçlar ve teknolojiler arasında katılımcılar, çeşitli konularda bilgi alabilecekler. Bu konular arasında aktarma organları ve batarya teknolojisi, son teknoloji sürücü destek ve güvenlik sistemleri, kablosuz direksiyon kontrolü, akıllı kokpit yenilikleri, nöromorfik bilişim, elektrikli menzil için güneş enerjili boya ve gelecek şehirleri gibi başlıklar yer alıyor. Geleceğin freni ve güç dönüştürücü gibi yeniliklerin de bu fuarda sergileneceği duyuruluyor.