Mercedes-Benz, LG ile Batarya Anlaşması Yaptı

ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİ İÇİN ANLAŞMA

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç vizyonu doğrultusunda batarya tedarikini ileri bir seviyeye taşımak için önemli bir adım attı. Şirket, 107 GWh kapasiteli batarya siparişi için tercih ettiği üretici olarak Güney Kore merkezli LG Energy Solution’u (LGES) belirledi.

SİPARİŞİN DEĞERİ

Siparişin maddi değeri resmi olarak açıklanmasa da, Güney Kore basınında anlaşmanın değerinin yaklaşık 9,3 milyar euro seviyesinde olduğu öngörülüyor. Bu anlaşma çerçevesinde LGES, Mercedes’in ABD’deki tesislerine 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

YENİ NESİL PİLLER

Teslim edilecek olan batarya hücrelerinin, Mercedes’in yeni nesil AMG.EA gibi performans platformlarında kullanılmak üzere 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. LGES’in bu piller için üretim yapacağı yeni fabrikanın 2026 yılında ABD’nin Arizona eyaletinde açılması planlanıyor ve bu tesis, Tesla ile Rivian gibi diğer markalara da tedarik sağlayacak.

