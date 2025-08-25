Mercedes-Benz Ve BMW Motor Ortaklığı Geliyor

ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Alman otomotiv sektöründe önemli bir iş birliği söz konusu. Mercedes-Benz ile BMW’nin görüşmelerinin ileri aşamalara geldiği bildiriliyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Mercedes’in belli modellerinde BMW’nin B48 kodlu 2.0 litrelik benzinli motoru kullanılacak. Autocar’a bilgi veren Mercedes kaynakları, müzakerelerin devam ettiğini, ancak henüz kesin bir karar verilmediğini belirtiyor. Yıl sonunda somut bir ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

ÜRETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRME HEDEFİ

Bu stratejik ortaklığın temel motivasyonunun, her iki markanın da üretim maliyetlerini azaltmak olduğu ifade ediliyor. BMW’nin birçok modelinde sorunsuz bir şekilde kullandığı 4 silindirli B48 motor, 2014 yılından bu yana kendini kanıtlamış durumda. Mercedes-Benz’in bu motoru tercih etmesi halinde, markanın geçmişte Renault ve Geely ile yaptığı motor iş birliklerinden çok daha güçlü bir iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

MODEL Yelpazesinde YER ALACAK MOTOR

Dünya’da yer alan habere göre, anlaşma gerçekleşirse BMW imzalı motor, Mercedes-Benz’in CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz tanıtılmamış olan yeni kompakt G Serisi modellerinde kullanılacak. Bu durum, her iki otomotiv devinin de rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım atmalarına olanak sağlayacak.