Mercedes, Eqe’yi Üretimden Kaldırıyor

MERCEDES-BENZ’İN DİKKAT ÇEKİCİ KARARI

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes-Benz, lüks araç üretimiyle tanınan önemli markalar arasında yer alıyor. Şirket, elektrikli araç stratejisinde çarpıcı bir gelişme yaşadı ve elektrikli araç modelleri arasında önemli bir konumda bulunan EQE modelinin üretiminin durdurulacağını duyurdu.

EQE ÜRETİMİ NE ZAMAN DURUYOR?

Mercedes, EQE sedan ve SUV modellerinin üretiminden, özellikle ABD pazarı için 1 Eylül 2025’ten itibaren vazgeçeceğini doğruladı. Bu kararın ardında, EVA2 platformunun 400V şarj mimarisi gibi teknoloji sınırlamaları ve EQE ile EQS modellerinin beklenen satış rakamlarına ulaşamaması yatıyor.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELİYOR

Mercedes-Benz, 2026’dan itibaren 800V mimarisine sahip yeni nesil elektrikli araçlarıyla daha hızlı şarj süreleri ve yüksek verimlilik sunmayı hedefliyor. 2026’dan sonra, yeni nesil MMA platformuna dayanarak tamamen elektrikli GLA ve GLB modellerinin piyasaya sürüleceği belirtiliyor.