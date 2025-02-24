Mercedes’ten Türkiye İçin Özel Ekonomik Model

TÜRKİYE’DE YÜKSEK VERGİ YÜKÜNDEN ETKİLENEN OTOMOBİL PAZARI

Türkiye’de otomobiller üzerindeki yüksek vergi yükü, özellikle ÖTV ve KDV, diğer ülkelerde de dikkat çekiyor. Bu duruma yanıt olarak, Alman otomobil devi Mercedes, Türkiye pazarına yönelik vergi avantajı sağlamak amacıyla daha düşük güçlü bir model sunmaya karar aldı. Bu karar, Alman otomotiv basınında geniş yankı buldu ve “Türkiye’deki vergi politikaları Mercedes’i bile farklı çözümler aramaya itti” yorumları yapıldı.

Almanya’da daha güçlü otomobil seçenekleri bulunmasına karşın, Türkiye’deki yüksek vergi oranları nedeniyle Mercedes, performansı biraz düşürerek EQE 300 yerine EQE 280 modelini piyasaya sürmeye karar verdi. Bu durum, markanın yerel pazar dinamiklerine uyum sağlama çabasını gözler önüne seriyor.