MERCOSUR, Müzakerelere Hız Verecek

DÜZENLENEN TOPLANTI HAKKINDA

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), yılın ikinci yarısında ticari alanda önemli ülkelerle müzakerelere öncelik vermeyi planlıyor. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen MERCOSUR Dışişleri Bakanları Toplantısı, yayımlanan ortak bir bildiri ile sona erdi. Bildiride, MERCOSUR’un ticari ilişkiler açısından öncelik taşıyan ülkelerle müzakerelere hız vereceği vurgulanarak, “Dışişleri bakanları, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında tüm ortaklar için ticari açıdan önemli olan ülkelerle dış müzakerelere öncelik verilmesi ve bu müzakerelerin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldılar.” denildi.

MEVCUT DURUM VE GELECEK PLANLARI

Toplantının “samimi ve güven verici bir atmosferde” gerçekleştiği belirtilen bildiride, üye ülkelerin, MERCOSUR’un güçlendirilmesi ve dinamik, zorlu uluslararası ticaretin önemli değişimlerle karakterize edildiği mevcut küresel durum karşısında yapının modernize edilmesine yönelik kararlılıklarını teyit ettikleri aktarıldı. Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, İspanyol haber ajansı EFE’ye verdiği demeçte, “MERCOSUR’un büyümeye devam edebilmesi ve blok içinde ve dışında ticareti geliştirecek fırsatlar yaratabilmesi için omuz omuza çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

KATILIMCILAR VE ÜYELER

MERCOSUR Dışişleri Bakanları Toplantısı’na, ev sahibi Arjantin’in yanı sıra Brezilya, Uruguay, Paraguay ve tam üyelik sürecindeki Bolivya katıldı. Bu toplantı, blok içinde uluslararası ticaretin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.