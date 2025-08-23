Meriç Nehri Kürek Merkezi Oluyor

Meriç NEHRİ, KÜREK MİLLİ TAKIMI’NA KAMP MERKEZİ OLUYOR

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri’nin Kürek Milli Takımı için kritik bir kamp merkezi haline geldiğini ifade etti. İba, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Meriç Nehri’nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası’nın büyük bir heyecanla geçtiğini aktardı. Eleme yarışlarının tamamlanmasının ardından sporcuların finallerde kürek çekmeye başladığını belirten İba, “Gençlerde Türkiye’nin şampiyonları belirleniyor. Meriç Nehri büyük şampiyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.” dedi. Ayrıca İba, Meriç Nehri Kürek Parkuru’nun emin adımlarla Türkiye’nin “kürek merkezi” olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

YARIŞLAR VE KAMPLAR EDİRNE’YE HAREKET KAZANDIRIYOR

Yarışmaların yanı sıra milli takım kamplarının da Meriç Nehri’nde yapıldığını açıklayan İba, “Ekim ayında Meriç Nehri’nde büyükler şampiyonası yapılacak. Bunun yanı sıra Balkan Kürek Şampiyonası öncesi 40 sporcunun katılımıyla Meriç Nehri’nde milli takım kampı gerçekleştirilecek. Meriç’teki parkur önemli bir kürek merkezi oldu. Yarış ve kamp dönemlerinde Edirne’ye çok sayıda sporcu geliyor. Kent ekonomisini hareketlendiriyor. İnşallah kürek yarışları ve kamplar artarak devam edecek.” diye konuştu.

ÇİĞDEM KARAASLAN, OĞLUNUN YARIŞINDA BULUNDU

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, şampiyonada kürek çeken oğlunun yarışını izlemek için Edirne’ye geldi. Karaaslan, daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri’nin yapılan çalışmalarla önemli bir kürek merkezi haline gelmiş olduğunu dile getirdi. Yapılan organizasyonların kentte spor turizminin gelişmesine katkı sağladığını belirten Karaaslan, “Spor turizmi dünyada çok hızla gelişiyor. Kürek branşı da bunlardan biri. Türkiye olarak biz de bu alanda çok büyük başarılar elde ediyoruz. Dünya Kürek Şampiyonası’nda geçtiğimiz günlerde 3 altın madalya kazandık. Arkadan gelen gençler açısından önemli bir motivasyon kaynağı.” dedi. Ayrıca Karaaslan, kürek branşına yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını ve Meriç Nehri’nin bu alanda öne çıktığını vurguladı.