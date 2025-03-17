Meriç Nehri’nde Kimliği Belirsiz Ceset Bulundu

OLAYIN FARKEDİLMESİ

Meriç Nehri kıyısındaki bir çay bahçesinde bulunan kişiler, öğle saatlerinde suda hareketsiz yatan birini gözlemledi. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi.

EKİPLERİN SEVKİ

Bu bildirim sonrasında bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından, nehirdeki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cesedi kıyıya çıkarıldı.

CESEDİN KİMLİĞİ

Yapılan araştırmalarda, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Anıl Yaykın’a ait olduğu belirlendi. Yaykın’ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemeleri devam ediyor.