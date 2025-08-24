Haberler

Meriç Nehri’nde Kürek Şampiyonası Devam Ediyor

Meriç Nehri’nde Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Devam Ediyor

Edirne’deki Meriç Nehri, düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası’nın son gün yarışlarıyla hareketleniyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen bu etkinlik, cuma günü yapılan eleme yarışlarıyla başlamıştı.

Master Kategorisi ile Yarışlar Başlıyor

Organizasyonun üçüncü günü, master kategorisi yarışlarıyla kesintisiz devam ediyor. Bugün kadın ve erkek sınıflarında, 15, 17 ve 19 yaş altındaki sporcuların katıldığı mücadeleler gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 30 farklı kulüpten 400’e yakın sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oluyor. Final yarışlarının ardından ise düzenlenecek törenle etkinlik sona erecek.

Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

Kırıkhan'da iki otomobilin çarpışarak sürüklendiği kaza anları kaydedildi. Kazada yaralanan sürücüler için sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Sibel Ve Seda, Kadın Bakır Ustaları

Gaziantep'te Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, 10 yıldır erkek egemen bakır işlemeciliğinde başarılı birer örnek olarak kadınların gücünü sergiliyorlar.

