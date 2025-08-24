Meriç Nehri’nde Kürek Şampiyonası Devam Ediyor

Meriç Nehri’nde Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Devam Ediyor

Edirne’deki Meriç Nehri, düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası’nın son gün yarışlarıyla hareketleniyor. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen bu etkinlik, cuma günü yapılan eleme yarışlarıyla başlamıştı.

Master Kategorisi ile Yarışlar Başlıyor

Organizasyonun üçüncü günü, master kategorisi yarışlarıyla kesintisiz devam ediyor. Bugün kadın ve erkek sınıflarında, 15, 17 ve 19 yaş altındaki sporcuların katıldığı mücadeleler gerçekleştiriliyor. Şampiyona, 30 farklı kulüpten 400’e yakın sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oluyor. Final yarışlarının ardından ise düzenlenecek törenle etkinlik sona erecek.