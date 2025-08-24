Meriç Nehri, Su Sporları Merkezi Olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri’nin ulusal ve uluslararası kürek yarışlarının merkezi olacağını duyurdu. Sezer, şu an devam eden Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası’nı izlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, nehrin iki kıyısının da dikkate değer bir şekilde düzenlendiğini aktardı. Kürek sporunun bu nehirde önemli bir yer edindiğine değinen Sezer, “Kürekle ilgili hem Federasyonun hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve yerelde TED Edirne Kolejinin bu işleri üstlenmesiyle bir yere gelen ve büyüyen bir proje gerçekleşti. Türkiye’nin her tarafından sporcumuz var burada. Onları burada görmek mutluluk verici.” şeklinde ifadelerde bulundu.

MÜMKÜN OLAN KULÜPLER

Sezer, Meriç Nehri’nde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi gibi önemli spor kulüplerinin yarıştığını belirtti. Yarışları izleyenlerin güzel izlenimlerle kenti terk ettiğini vurgulayan Sezer, bu tür organizasyonların şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Sezer, Meriç Nehri’nin su sporları merkezi olacağı projenin tamamlandığını açıkladı. “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuz konunun takibini yapıyor, biz de yerelde her türlü desteği vereceğiz.” diyen Sezer, “Burada kürek sporcularının antrenman yapacakları, gerekli ekipmanları kullanabilecekleri alanlar oluşturulacak. Burası 7 gün 24 saat yaşayan, ona göre projelendirilen bir yer olacak. Tabii burada, DSİ’nin bulunduğu alanda tahsis çalışmaları tamamlandı.” şeklinde ekledi.

Sezer, Meriç Nehri’nin yalnızca yarışmalarla sınırlı kalmayıp, çok sayıda kulübün kullanabileceği bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi. Yurtdışından da sporcuların antrenman yapabilmesi için alanlar hazırlanmasının önemine değinen Sezer, Türkiye’de bu tür bir projenin ilk olacağını belirtti.

PROJENİN ÖNEMİ

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Valiliği’nin desteğiyle projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Meriç Nehri’nin su sporları ve spor turizmi için çekim merkezi olacağının altını çizen Ertürk, “Valimize teşekkür etmek istiyoruz. Kişisel olarak elini taşın altına koyuyor. Her şeyden önce bu, çocuklar için önemli. Edirnelilerin çocuklarını da buraya kazandırıp buradaki insanlara da katkı sağlayacak bir proje.” diye konuştu.