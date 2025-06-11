Meriç Nehri, Türkiye ve Yunanistan

HANGİ NEHRİN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ SINIRI OLUŞTURDUĞU

Güven Bana yarışmasında yer alan sorular arasında “Hangi nehrin bir tarafı Türkiye’yken diğer tarafı Yunanistan’dır?” sorusu dikkat çekti. Bu sorunun amacı, katılımcıların coğrafya bilgilerini ölçmek.

DOĞRU CEVAP MERİÇ NEHRİ

Sorunun doğru cevabı “B: Meriç”. Meriç Nehri, Türkiye’nin Batı sınırını oluşturarak Yunanistan ile doğal bir sınır meydana getiriyor. Yarışmaya katılanlar için bu bilgi, coğrafi konumları daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Bu tür sorular, yarışma atmosferini daha heyecanlı hale getiriyor.