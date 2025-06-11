Haberler

Meriç Nehri, Türkiye ve Yunanistan

HANGİ NEHRİN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ SINIRI OLUŞTURDUĞU

Güven Bana yarışmasında yer alan sorular arasında “Hangi nehrin bir tarafı Türkiye’yken diğer tarafı Yunanistan’dır?” sorusu dikkat çekti. Bu sorunun amacı, katılımcıların coğrafya bilgilerini ölçmek.

DOĞRU CEVAP MERİÇ NEHRİ

Sorunun doğru cevabı “B: Meriç”. Meriç Nehri, Türkiye’nin Batı sınırını oluşturarak Yunanistan ile doğal bir sınır meydana getiriyor. Yarışmaya katılanlar için bu bilgi, coğrafi konumları daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Bu tür sorular, yarışma atmosferini daha heyecanlı hale getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ordu’da Tartışma Kavgaya Dönüştü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma kanlı bir şekilde noktalandı; Mesut Aksu bıçaklanarak hayatını kaybederken, Sefer P. gözaltına alındı.
Haberler

İstanbul’da Motosiklet Kaza Yaptı

Ümraniye'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E..A., bir kamyonete çarparak yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili tanıklara yer verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.