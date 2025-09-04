Merih Demiral: Arasında Sorun Yok

A MİLLİ TAKIM E GRUBU’NA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu’nda yer alacak. Ay yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ilk sınavında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan’la karşı karşıya gelecek. Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, TSİ 19.00’da başlayacak. Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan maçı öncesi düzenlenen bir basın toplantısında düşüncelerini aktardı.

MORAL YÜKSEK, HAZIRLIK TAM

Merih Demiral, “Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz” diye belirtti. Milli oyuncu, takımının motivasyonunun yüksek olduğuna ve iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını ifade etti.

SORUN YOK, HAZIRIZ

Gürcistan basınından gelen “İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Merih Demiral, “Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim” şeklinde yanıt verdi. Bu sözler, takım içindeki dayanışmanın ve birliğin önemini vurguladı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Son derece hazır olduklarını vurgulayan Merih, “Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz” ifadelerini kullandı.