Merih Demiral: Hedeflerime inandım

MERİH DEMİRAL’IN TARİHİ BAŞARISI

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan ilk Türk futbolcu olma onurunu yaşamaktadır. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen milli stoper, bu tarihi başarıya ulaşmanın sürecini ve yaşadığı duyguları paylaştı. Kendisi, yarınki final öncesinde hem kendi kariyeri hem de Türk futbolu açısından önemli bir ilki başarmanın gururunu taşıdığını belirtiyor.

FINAL OYNAMAK UNUTULMAZ OLACAK

Asya Şampiyonlar Ligi Finalinde, yarın saat 19:30’da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek. Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmanın kendisine verdiği duyguları ifade eden Merih Demiral, “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak” dedi.

KISA VADELİ DÜŞÜNMEDİM

Transfer kararıyla ilgili değerlendirmesinde Merih, “Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum” diye konuştu.

FARKLI KÜLTÜRLERİN KATKISI

Farklı ülkelerdeki futbol deneyimlerinin kendisine kattıklarını da paylaşan Merih, “Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü” ifadelerini kullandı.

HEDEFİM DAİMA DAHA FAZLASI

Kariyerinde eklemek istediği en önemli başarı hakkında da Merih, “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası” diyerek hedeflerini özetledi.