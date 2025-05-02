Merih Demiral: Kulübe, Hedeflere İnandım

MERİH DEMİRAL’IN TARİHİ BAŞARISI

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk Türk futbolcu olmayı başardı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen milli stoper, bu tarihi başarıyı ve bu süreçte hissettiği duyguları paylaştı. Yarınki final öncesinde hem bireysel kariyeri hem de Türk futbolu için önemli bir başarıya imza atmanın gururunu yaşıyor.

FİNAL OYNAMAK, UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK

Asya Şampiyonlar Ligi finali yarın saat 19:30’da gerçekleşecek. Merih Demiral, bu tarihi olayın nasıl bir duygu yarattığını samimiyetle ifade etti: “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak.”

TRANSFERİMİ DOĞRU BULUYORUM

Merih, transfer sürecinin detayları hakkında şu şekilde konuştu: “Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum.”

KÜLTÜRLER ARASI DENEYİMLERİ

Farklı ülkelerde futbol oynamanın ona kattıkları hakkında ise şunları söyledi: “Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü.”

HEDEF HER ZAMAN DAHA FAZLASI

Kariyerindeki en büyük hedefi hakkında ise Milli futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası.”