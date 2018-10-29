Merkel açıkladı! Bırakıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ilgili açıklama yaptı ve Hristiyan Demokrat Birlik’in liderliğine yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansı, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) liderliğine yeniden aday olmayacağını bildiriyor. Merkel’in kararını, parti yönetiminin bu sabah Berlin’de yaptığı toplantıda açıkladı.

Alman haber ajansı dpa, Merkel’in başbakan olarak koltuğunda kalmak istediğini aktarıyor. Bu kararla, 2021’den sonra Alman siyasetinde Merkel olmayacak. Şansölye Merkel, 18 yıldır CDU’un başındaydı.

CDU’nun etkili isimlerinden Friedrich Merz, Aralık ayındaki kongrede adaylık için hazır olduğunu açıkladı.

Merkel’in kararı, Hessen eyalet seçimlerinin hemen ardından geldi. Hessen eyaletindeki seçimlerde koalisyon partileri CDU ve SPD ağır bir yenilgiye uğradı. Seçimlerin kazananı ise oylarını artıran Yeşiller ve ilk kez eyalet parlamentosuna giren aşırı sağcı AfD oldu.

Eyalet seçiminde CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen 2013’e kıyasla 11,3 puan kaybetti, oyların yalnızca yüzde 27’sini aldı.

Seçim hezimetinin ardından parti içindeki muhaliflerinin Merkel’e karşı sesini yükseltmesi bekleniyordu.

TRT