Merkel: Putin’i etkileyecek gücüm kalmamıştı

Almanya’nın eski Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin hakkında açıklama yaptı.

Almanya’nın geçen sene görevi bırakan eski Başbakanı Angela Merkel, koltuktaki son günlerinde Rusya lideri Putin’i etkileme gücünü kaybettiğini belirterek “Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu. Putin için sadece güç önemlidir” dedi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevdeki son dönemlerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’yı işgal etmemesi için ikna edecek gücü kalmadığını söyledi.

Alman yayın kuruluşu Der Spiegel’e konuşan Merkel, 2021 yazında Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılacağı görüşmeler düzenlemeye çalıştığını belirterek “Ancak bunu sağlayacak ve onu etkileyecek gücüm yoktu. Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu” dedi.

Almanya’da 16 yıl kesintisiz başbakanlık yaptıktan sonra geçen sene aralık ayında görevden ayrılan Merkel, Rus liderle Moskova ziyaretinde yaptığı son görüşmeyle ilgili olarak “Hissiyat çok netti, güç siyaseti açısından bitmiş durumdasınız. Putin için sadece güç önemlidir” ifadelerini kullandı.

Merkel son görüşmelerinde Putin’e Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da eşlik ettiğini, daha önceyse her zaman ikili görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘GÖREVİ BIRAKTIĞIMA PİŞMAN DEĞİLİM’

Başbakanlıktan ayrılma kararından pişman olmadığını da belirten Merkel, o dönemde hükümetinin Ukrayna, Suriye ve Libya gibi başlıklarda ilerleme sağlamakta zorlanmaya başladığını hissettiğini ifade etti.

Eski Almanya Başbakanı, Ukrayna işgali sonrasında, görev yaptığı süre boyunca Putin’le yakınlığı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı. Savaştan sonra da Rus gazına bağımlılığı nedeniyle Almanya’nın politikası bazı tepkilere yol açmıştı.

Sovyetler Birliği döneminde Doğu Almanya’da KGB ajanı olarak görev yapan Putin, Almancayı akıcı konuşuyor. Görevi boyunca Putin’le sık sık bir araya gelen Merkel de biraz Rusça biliyor.