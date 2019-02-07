Merkel: Rusya’ya muhtaç olmayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ile ilgili açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamada Rusya’ya gaz konusunda muhtaç olmayacağını söyledi.

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da devam eden Vişegrad Grubu toplantısına katılan Merkel, burada yaptığı açıklamada Rusya gazına bağımlı olmayacaklarını dile getirdi.

Vişegrad Grubu, 4 Orta Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya arasında bölgesel ortaklıktır. Grubun amacı bu ülkeler arasında Avrupa entegrasyonunu sürdürmek, birbirleri ile askeri, ekonomik ve enerji gibi konularda işbirliği yürütmektir.

TRT